Katar ortaklı BMC şirketiyle ilgili yeni açıklama !

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Altay tankının güç paketi konusunda yapılan başvurunun sonuçlanmadığını, bu nedenle BMC’ye verilecek 18 aylık sürenin başlatılamadığını söyledi.

Demir, SSB Binası’ndaki basın toplantısında 2019 faaliyetlerini değerlendirerek, 2020’ye dair hedeflerini anlattı, soruları yanıtladı. Demir’e yöneltilen sorulardan birinin Altay tankının üretimine ilişkin süreç oldu.

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Demir “Altay tankında T0 artı 18 gibi bir sözleşmemiz var. Yani bu, şunu içeriyor: Şu an için firma elinde güç paketi olmadığı zaman T0 başlatılamıyor. Güç paketi konusunda yapılan başvurunun sonuçlanmadığı durumda biz T0’ı başlatamadığımızdan bu 18 aylık süre de başlayamıyor” dedi.

ALMANYA MOTOR VERMEDİĞİ İÇİN SÜREÇ BAŞLAYAMIYOR

Bu açıklamanın anlamı şu: Üretimi yapılacak ilk 250 Altay tankında, yerli motor yetişemeyeceği gerekçesiyle Alman motoru kullanılacak. Motorun alınacağı şirketle anlaşma sağlandı ancak Alman hükümetinin satışa izin vermesi gerekiyor. Geçen bunca sürede Ankara-Berlin hattında esen soğuk rüzgarlar nedeniyle izin çıkmadı.

İZİN ÇIKMADAN NEDEN 18 AY SÖZÜ VERİLDİ?

Peki izin alınmadığı halde seri üretim ihalesi neden yapıldı ya da neden sözleşme imzalandığı gün ilk tankın 18 ay sonra TSK’ya teslim edileceği açıklaması yapıldı?

Demir’in açıklamalarında bu soruya yanıt da var: “O zaman yapılan başvurunun sonuçlanmasını bekliyorduk. Şu anda pozitif ve negatif bir cevap olmadı, beklemede.”

Peki Alman hükümeti motorun Türkiye’ye verilmesine onaylamazsa? Demir, alternatif arayışlarının sürdüğünü söyledi, “Bu aşamayı çok kısa sürede geçeceğiz” dedi ama bunun nasıl olacağına dair detay vermedi.

TANK PALET FABRİKASININ BMC’YE DEVRİNİN GEREKÇELERİNDEN BİRİYDİ

Tank palet fabrikasının, ihaleyi kazanan Katar ortaklı BMC’ye tartışmalı devrinin gerekçelerinden biri de bu 18 aylık süreydi. BMC’nin tank üretimi için Sakarya’da kuracağı fabrikanın inşa edilmesinin zaman alacağı gerekçesiyle TSK’ya ait tank palet fabrikası bedelsiz biçimde BMC’ye tahsis edilmişti