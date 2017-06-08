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  3. 08 Haziran 2017 08:38

Katar'a sosyal medyadan destek yağıyor

Arap ülkeleriyle kriz yaşayan Katar'a sosyal medyada büyük destek var.

Katar'a sosyal medyadan destek yağıyor
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Twitter'da yapılan paylaşımlarda,  "Katar'dan Türkiye'ye Osmanlı  Selamı", "Türkiye-Katar kardeştir", "Dostlardan vazgeçilmez", "Türk milleti tarih boyunca yardıma ihtiyacı olan kardeşlerini yalnız bırakmamıştır bırakmayacaktır da" ifadeleri yer aldı.

Katar'a destek mesajlarıyla, "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı,  Twitter'ın güncel konularında (trend topic) Türkiye sıralamasında da birinci,  dünya sıralamasında da altıncı sıraya kadar yükseldi.

Bazı Twitter kullanıcıları Türk ve Katar bayraklarıyla destek  mesajları yazarken, bazıları da İngilizce "Türkiye Katar ile (Turkey with Qatar)"   paylaşımında bulundu.

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türkiye , katar