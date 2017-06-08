Katar'a sosyal medyadan destek yağıyor

Twitter'da yapılan paylaşımlarda, "Katar'dan Türkiye'ye Osmanlı Selamı", "Türkiye-Katar kardeştir", "Dostlardan vazgeçilmez", "Türk milleti tarih boyunca yardıma ihtiyacı olan kardeşlerini yalnız bırakmamıştır bırakmayacaktır da" ifadeleri yer aldı.

Katar'a destek mesajlarıyla, "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı, Twitter'ın güncel konularında (trend topic) Türkiye sıralamasında da birinci, dünya sıralamasında da altıncı sıraya kadar yükseldi.

Bazı Twitter kullanıcıları Türk ve Katar bayraklarıyla destek mesajları yazarken, bazıları da İngilizce "Türkiye Katar ile (Turkey with Qatar)" paylaşımında bulundu.

Katar'a destek verene 15 yıl hapis cezası