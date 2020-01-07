Katar'dan İBB'ye 'Kanal İstanbul' yanıtı: Arsa almaya devam edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un Arapça attığı, “İlgililere duyurulur: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul’dan çekildi” tweetine, Katarlı medya patronu Abdullah bin Ahmed el Haşimi, “Yine kanal etrafında arsa almaya devam edeceğiz” diyerek yanıt verdi. CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman da Arapça Tweet atarak, “O arsalarda tarım yaparsınız ancak” ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Arap şirketlerin çevresinde yüzlerce dönüm arazi satın aldığı Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak Arapça attığı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'dan çekildi” tweet'i dikkat çekmişti. Payitaht Abdülhamit, Diriliş Ertuğrul dizilerini Arapçaya çevirerek yayınlayan ALNOOR TV'nin Katarlı sahibi Abdullah bin Ahmed el-Haşimi, İBB Sözcüsü Ongun'un tweet'ini alıntılıyarak yanıt verdi.

El-Haşimi, Türkçe ve Arapça olarak attığı tweet'te, “Yine kanal etrafında arsa almaya devam edeceğiz, Türkiye ekonomisine destek vermeyen devam edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki dönemde İBB-Ulaştırma Bakanlığı-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan ve mahkemelik olan ‘Kanal İstanbul işbirliği protokolü’nden çekildiklerini açıklamıştı.

KATARLI AİLE ARAZİ ALMIŞTI

Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza’nın, Kanal İstanbul projesinin yapılacağı alandan 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Arazilerin satın alınmasıyla ilgili yapılan haberlerin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir genelge yayınlayarak belediyelerin tapu sorgusu yapmasını engellemek istemişti.