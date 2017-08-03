Katar'dan Türkiye'ye övgü: ''Türkiye sayesinde...''

Ege İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği iki gün sürecek 'Katar-Türkiye İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri', Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Katar Ticaret ve Ekonomi Bakanı Ahmed bin Casim el Sani'nin katılımıyla İzmir'de başladı.

Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katarlı heyete, "Evinize, ikinci vatanınıza hoş geldiniz" diye seslendi.



El Sani ise ikili görüşmelerden önce yaptığı konuşmada, "Bize karşı acımasızca yürütülen ve kanunlara karşı yapılan ablukadan Türkiye sayesinde etkilenmedik" dedi.



‘İZMİR'İN SERİN MELTEMİYLE BU DESTEĞİ GÖNDERDİK'



Zeybekci, "5 Haziran Katar'ın 15 Temmuz'uydu. Sivil demokrasi devrimi yapan Türkiye bir an bile tereddüt etmeden Katar'ın yanında oldu. 6'sında Katar'a inen ve o gün yapılan tüm seferler, Katar'a giden ilk gıda gemileri hep İzmir'den kalktı. İzmir'in serin meltemiyle, yelleriyle bu desteği İzmir'den gönderdik. Katar'ı ablukaya alınca içerde bir hareketlenmeyi umanların bu emelleri Türkiye'nin desteğiyle sona erdi" dedi.

El Sani de "Bize karşı yapılan ambargoyu saatler içinde Türkiye sayesinde büyük oranda kırdık" diye konuştu.



‘KARDEŞLER ARASINDAKİ MÜNAKAŞANIN BİTECEĞİNE İNANIYORUZ'



Zeybekci şunları söyledi:



"Bugüne kadar 221 kargo uçağı gitti. Bunun 60'a yakını İzmir'den gitti. Ayrıca bir gemi dolu gıda da yine İzmir'den gitti. Katar'a karşı yapılan bu eylem güçlü bir Katar ortaya çıkardı. Kardeşler arasındaki bu yanlış anlaşılmadan kaynaklı münakaşanın biteceğine inanıyoruz."



‘BUNUN PARASI ÖDENECEK Mİ DİYE SORMADILAR'



"5 Haziran'da İzmir'deki dostlarımı arayıp Katar'ın ihtiyaçlarını söylediğimde İzmir'deki iş dünyası o ilk ürünleri gönderenler 'bunun parası ödenecek mi? Niye gönderiyoruz, parası ne zaman ödenecek?' diye bir kere bile sormadılar. Bir hafta boyunca buradan mal gönderdiler ama bir kez bile sormadılar."



‘TÜRKİYE SİZİN EVİNİZ'



"2022'deki Dünya Kupası Katar'da yapılacak. Bu şampiyona için 220 milyar dolarlık bir altyapı ve inşaata ihtiyaçları var. Bunlar Türk firmalar tarafından yapılabilir. Bu toplantıların kardeşlikler üretmesini diliyorum. Türkiye sizin eviniz, memleketiniz. Memleketinize hoş geldiniz."



‘TÜRKİYE SAYESİNDE AMBARGOYU SAATLER İÇİNDE BÜYÜK ORANDA KIRDIK'



El Sani, Türkiye halkına şükranlarını iletmek istediklerini belirterek şöyle konuştu:



"Katar ekonomisi direnişini ispatladı. Birçok ülkede ekonomiler olumsuz etkilenirken bizim ekonomimiz sağlam durmakta. Katar'ın bağımsızlığı ve güçlü olması için var gücümüzle çalışmalarıyız. Bize karşı yapılan ambargoyu saatler içinde Türkiye sayesinde büyük oranda kırdık. Şu anda hiç bir konuda eksikliğimiz yok. Bizdeki doğal kaynaklar, doğalgaz ihracatı Katar'ın ekonomisine büyük destek vermekte. Bize karşı acımasızca yürütülen ve kanunlara karşı yapılan ablukadan Türkiye sayesinde etkilenmedik. "



İLK GÜN KATAR'DAN 88, TÜRKİYE'DEN 200'E YAKIN FİRMA KATILDI



Konuşmaların ardından Türk ve Katarlı iş adamları arasında ikili görüşmeler başladı.



İkili görüşmelerin ilk gününe, Katar'dan 88, Türkiye'den ise 200'e yakın firmadan temsilciler katıldı.



?Türk ve Katar şirketleri arasında İzmir'de devam eden ikili görüşmelerin ilk gününde, özellikle gıda sektöründe bazı firmaların anlaşmaya vardığı, Kocaeli Derince Limanı ile Doha Hamad Limanı arasında karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması için de mutabakata gidildiği belirtildi.



DERİNCE LİMANI'NDAN KARŞILIKLI TİCARİ GEMİ SEFERLERİ BAŞLATILACAK



Öte yandan Kocaeli'deki Derince Limanı'ndan Katar'a karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.



Safi Derince Liman İşletmeciliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Safi, Katarlı Charlotte Trading and Contracting şirketiyle yürüttükleri görüşmeler sonucu kasım ayından başlamak üzere Derince ile Doha Hamad Limanı arasında konteyner, dökme ve genel kargo yükleri için karşılıklı direkt seferlerin başlatılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.