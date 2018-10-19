Katil baba ''benden değiller'' demişti... Gerçek ortaya çıktı !

Üsküdar’da 2 çocuğunu öldüren baba A.G.’nin, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, çocukların sanıktan olduğuna dair kriminal laboratuvarda düzenlenen DNA raporu mahkemeye ulaştı.

Üsküdar’da çocukları Ahmet ve Onur G.’yi öldüren Orçun G.’yi ise yaralayan baba A.G.’nin, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.G. cezaevinden getirilirken, eşi Songül G., yaraladığı oğlu Orçun G. ve kızı Nur Kıyak da salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı sanık A.G.’ye, “Aslan bu çocuklar benden değil diyordun ya. Rapor geldi, üçünün de testleri yapıldı. Çocukların hepsi sendenmiş” diyerek, çocukların sanıktan olduğuna ilişkin DNA raporunun kriminal laboratuvardan geldiğini tutanağa geçirdi.

Raporun okunması üzerine sanığın eşi Songül G., oturduğu masanın üzerine vurarak, “Gördün mü? Ben sana söylemedim mi? Utan, utan” diyerek bağırdı ve duruşma salonundan çıkarıldı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanık A.G.’ün Adli Tıp Kurumu’ndan cezai ehliyetinin tespiti için sevkinin kararlaştırıldığını belirterek, Adli Tıp Kurumu’nun 26 Kasım 2018’e randevu tarihi verdiğini belirtti.

Söz verilen sanık A.G., pişman olduğunu söyledi.

CEZAİ EHLİYETİNE İLİŞKİN RAPOR ALINACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan verilen randevu tarihinde sevkinin yapılarak rapor aldırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

“NE İSTEDİN AĞABEYLERİMDEN?”

Duruşmanın sonunda izleyici kısmında bulunan A.G.'ün kızı Nur Kıyak, "Allah senin gibi babanın belasını versin. Ben sana 20 yıl baba dedim. Sen benim ağabeylerimden ne istedin" diye bağırdı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar’da 9 Ağustos 2017 tarihinde A.G.’nin, çocukları 22 yaşındaki Ahmet ve 21 yaşındaki Onur G.’ü çekiçle vurarak ve bıçaklayarak öldürdüğü, 18 yaşındaki Orçun G.’ü ise yaraladığı anlatılmıştı.

A.G.’ün, “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Öte yandan Orçun G.’e yönelik eylemlerinden dolayı ise “altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.