  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'de yaz aylarının sessiz katili bir can daha aldı!

Katil kenelerden bulaşan KKKA bir can daha aldı

Katil kenelerden bulaşan KKKA bir can daha aldı
Güncelleme:

İzmir'den yaz tatili için Konya'nın Beyşehir ilçesine giden 65 yaşındaki D.D., bahçesinde kene ısırması sonucu gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kırsal kesimlerde artış gösteren kene vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 65 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 

Aslen Konyalı olan ve İzmir'de ikamet eden D.D. (65), yaz dönemini geçirmek üzere eşiyle birlikte Beyşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki memleketine geldi. 

İddialara göre, evinin bahçesinde bulunduğu sırada D.D.'nin vücuduna kene tutundu. Kene, bir sağlık kuruluşuna başvurulmak yerine eşi tarafından evdeki imkanlarla koparılarak çıkarıldı.

Olaydan bir süre sonra rahatsızlanan D.D., sırasıyla Derebucak Devlet Hastanesi'ne ve ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ancak hasta, muayeneyi gerçekleştiren sağlık personellerine vücuduna kene tutunduğu bilgisini vermedi.

Durumunun giderek ağırlaşması üzerine hasta, Konya merkezdeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. D.D., kene ısırması ve eşinin keneyi çıkardığı gerçeğini ilk kez buradaki doktorlara anlattı.

Bu kritik bilgi üzerine derhal KKKA şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde izole edilen D.D., uzman doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cenazesi ailesi tarafından hastaneden teslim alınan talihsiz vatandaş, doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verildi. Yetkililer, özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda kene tutunmalarına karşı vatandaşları uyarırken, kenenin kesinlikle evde çıkarılmaması ve acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı'nın belirtileri nelerdir?

Kırım Kongo kanamalı ateşinin belirtiler ise şöyle sıralandı;
Kenenin ısırmasından sonra 1-3 gün (en fazla 9 gün) içinde, hastalıklı kana/sıvıya temas sonrası ise 5-6 gün (en fazla 13 gün) içinde başlar.
Ani başlayan ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal şikayetler arasındadır.
İlerleyen günlerde ise burun, diş eti, cilt altı kanamaları, idrarda ve dışkıda kan, deride morarma, karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişebilir.
Geç tanı koyulursa ölüm ihtimali artar. Ne yazık ki tedavi için özel bir ilacı yoktur.
Hekim, hastanın durumuna göre tedaviyi düzenler. Bu nedenle hastalıktan korunmak çok önemlidir.

Hastalıktan Nasıl Korunulur?

Pikniğe/tarlaya giderken uzun kollu kıyafet, pantolon ve çizme/tulum giyilmelidir. Pantolon paçaları çorap içine sokulmalıdır.
Kene bulunan yerlerden dönüldüğünde kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil tüm vücut kontrol edilmelidir. Kene varsa keneyi ezmeden, döndürmeden, cımbız veya eldivenle çıkarılmalıdır.
Eğer çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonra o bölge antiseptikle (kolonya örneğin) temizlenmelidir. Kenelerin üzerine sigara basmak, kolonya veya gaz yağı gibi maddeler dökmek; kenenin kasılmasına ve taşıdığı mikropları vücuda aktarmasına neden olabileceğinden, bu tür uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
Hayvanların kanıyla veya dokusuyla direkt temastan kaçınılmalıdır. Kene teması sonrasındaki 10 gün içinde ateş, kas ağrısı, kanama gibi şikayetler gelişirse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sağlık çalışanına kene teması mutlaka söylenmelidir.

 Kene fark edildiğinde: En kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.
Kıyafet seçimi: Kırsal alana çıkarken açık renkli, kapalı kıyafetler tercih edilmeli; pantolon paçaları çorap içine alınmalı.
Hayvan teması sonrası: Özellikle meralardan dönen hayvanlarla temas eden kişilerin dikkatli olması, üzerlerini kontrol etmesi öneriliyor.
Kene kontrolü: Doğa yürüyüşleri, piknik veya hayvan otlatma sonrası vücut dikkatlice kontrol edilmeli".

Katil keneler tehdit saçmaya devam ediyor! Katil kenelere karşı uyarırken üstünde kene çıktı!Katil keneler tehdit saçmaya devam ediyor! Katil kenelere karşı uyarırken üstünde kene çıktı!Haber
Uzmanından katil keneler için hayati uyarı: Bu hataları sakın yapmayın!Uzmanından katil keneler için hayati uyarı: Bu hataları sakın yapmayın!Sağlık
Piknikçiler dikkat! Katil keneleri uzak tutmanın en basit yolu belli olduPiknikçiler dikkat! Katil keneleri uzak tutmanın en basit yolu belli olduYaşam

 

 

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı?
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
Prof. Dr. Naci Görür'den ''eyvah'' dedirten uyarı: ''Korkarım parçalanacak''
Prof. Dr. Naci Görür'den ''eyvah'' dedirten uyarı: ''Korkarım parçalanacak''
Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
Telefonlara gelen mesajlar MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı şebekesi çökertildi!
Telefonlara gelen mesajlar MİT'i harekete geçirdi: Kredi kartı şebekesi çökertildi!
Etiketler konya kene ısırması kene Beyşehir kkka kırım kongo kanamalı ateşi Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Derebucak Devlet Hastanesi devlet hastanesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
LGS-2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı LGS-2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor Etimesgut Havalimanı yeni ismiyle hizmete açılıyor Trump duyurdu: Tren de Aragua lideri, nokta atışı operasyonla öldürüldü Trump duyurdu: Tren de Aragua lideri, nokta atışı operasyonla öldürüldü 6 yıllık faili meçhul cinayeti özel ekip aydınlattı! 6 yıllık faili meçhul cinayeti özel ekip aydınlattı! İstanbul'da dehşet: Taksici-yolcu tartışması cinayetle bitti! İstanbul'da dehşet: Taksici-yolcu tartışması cinayetle bitti! Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var Sokak ortasında dehşet anları: Ölü ve yaralılar var ABD ve İran anlaştı; Trump, nükleer uzlaşmayı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu ABD ve İran anlaştı; Trump, nükleer uzlaşmayı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu! Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu! 900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu 900 yataklı dev şehir hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu
Haber3.com yazdı, Türk Telekom harekete geçti Haber3.com yazdı, Türk Telekom harekete geçti MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!'' İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!'' Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı? Uzmanlar yorumladı: LGS 2026'da sorular zor muydu, kolay mıydı? 42'si kırmızı bültenli, 90 suçlu daha Türkiye'ye iade edildi 42'si kırmızı bültenli, 90 suçlu daha Türkiye'ye iade edildi Ünlü ekonomistten gram altında yatırımcıları heyecanlandıracak tahmin Ünlü ekonomistten gram altında yatırımcıları heyecanlandıracak tahmin Türkiye'nin 80 milyon yıllık doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor Türkiye'nin 80 milyon yıllık doğa harikası ziyaretçi akınına uğruyor Görme engelli adama akılalmaz tuzak: Bakma vaadiyle yerleştiği eve çöktü! Görme engelli adama akılalmaz tuzak: Bakma vaadiyle yerleştiği eve çöktü! Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor