Katil kenelerden bulaşan KKKA bir can daha aldı

İzmir'den yaz tatili için Konya'nın Beyşehir ilçesine giden 65 yaşındaki D.D., bahçesinde kene ısırması sonucu gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kırsal kesimlerde artış gösteren kene vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 65 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti.

Aslen Konyalı olan ve İzmir'de ikamet eden D.D. (65), yaz dönemini geçirmek üzere eşiyle birlikte Beyşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki memleketine geldi.

İddialara göre, evinin bahçesinde bulunduğu sırada D.D.'nin vücuduna kene tutundu. Kene, bir sağlık kuruluşuna başvurulmak yerine eşi tarafından evdeki imkanlarla koparılarak çıkarıldı.

Olaydan bir süre sonra rahatsızlanan D.D., sırasıyla Derebucak Devlet Hastanesi'ne ve ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ancak hasta, muayeneyi gerçekleştiren sağlık personellerine vücuduna kene tutunduğu bilgisini vermedi.

Durumunun giderek ağırlaşması üzerine hasta, Konya merkezdeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. D.D., kene ısırması ve eşinin keneyi çıkardığı gerçeğini ilk kez buradaki doktorlara anlattı.

Bu kritik bilgi üzerine derhal KKKA şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde izole edilen D.D., uzman doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cenazesi ailesi tarafından hastaneden teslim alınan talihsiz vatandaş, doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verildi. Yetkililer, özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda kene tutunmalarına karşı vatandaşları uyarırken, kenenin kesinlikle evde çıkarılmaması ve acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı'nın belirtileri nelerdir?

Kırım Kongo kanamalı ateşinin belirtiler ise şöyle sıralandı;

Kenenin ısırmasından sonra 1-3 gün (en fazla 9 gün) içinde, hastalıklı kana/sıvıya temas sonrası ise 5-6 gün (en fazla 13 gün) içinde başlar.

Ani başlayan ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal şikayetler arasındadır.

İlerleyen günlerde ise burun, diş eti, cilt altı kanamaları, idrarda ve dışkıda kan, deride morarma, karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişebilir.

Geç tanı koyulursa ölüm ihtimali artar. Ne yazık ki tedavi için özel bir ilacı yoktur.

Hekim, hastanın durumuna göre tedaviyi düzenler. Bu nedenle hastalıktan korunmak çok önemlidir.

Hastalıktan Nasıl Korunulur?

Pikniğe/tarlaya giderken uzun kollu kıyafet, pantolon ve çizme/tulum giyilmelidir. Pantolon paçaları çorap içine sokulmalıdır.

Kene bulunan yerlerden dönüldüğünde kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil tüm vücut kontrol edilmelidir. Kene varsa keneyi ezmeden, döndürmeden, cımbız veya eldivenle çıkarılmalıdır.

Eğer çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonra o bölge antiseptikle (kolonya örneğin) temizlenmelidir. Kenelerin üzerine sigara basmak, kolonya veya gaz yağı gibi maddeler dökmek; kenenin kasılmasına ve taşıdığı mikropları vücuda aktarmasına neden olabileceğinden, bu tür uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Hayvanların kanıyla veya dokusuyla direkt temastan kaçınılmalıdır. Kene teması sonrasındaki 10 gün içinde ateş, kas ağrısı, kanama gibi şikayetler gelişirse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sağlık çalışanına kene teması mutlaka söylenmelidir.

Kene fark edildiğinde: En kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Kıyafet seçimi: Kırsal alana çıkarken açık renkli, kapalı kıyafetler tercih edilmeli; pantolon paçaları çorap içine alınmalı.

Hayvan teması sonrası: Özellikle meralardan dönen hayvanlarla temas eden kişilerin dikkatli olması, üzerlerini kontrol etmesi öneriliyor.

Kene kontrolü: Doğa yürüyüşleri, piknik veya hayvan otlatma sonrası vücut dikkatlice kontrol edilmeli".

İHA