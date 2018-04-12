SON DAKİKA
TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA: YARALILAR VAR
İSTANBUL'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN PANİĞİ !
KIRMIZI LİSTEDE YER ALAN PKK'NIN KRİTİK İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ
ALMANYA'DAN SON DAKİKA SURİYE KARARI !
Almanya'dan son dakika Suriye kararı !
Almanya'dan son dakika Suriye kararı !
Kırmızı listede yer alan PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Kırmızı listede yer alan PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Sosyal medyada bunu paylaşana hem hapis hem de para cezası var !
Sosyal medyada bunu paylaşana hem hapis hem de para cezası var !
Gmail kullananlar dikkat ! Google'dan radikal karar !
Gmail kullananlar dikkat ! Google'dan radikal karar !
Bugün açılıyor; 24 Nisan'a kadar ücretsiz olacak !
Bugün açılıyor; 24 Nisan'a kadar ücretsiz olacak !
Rusya'dan tansiyonu düşürecek açıklama
Rusya'dan tansiyonu düşürecek açıklama
Kış gelmeden bahar, bahar gelmeden yaz mı geliyor ?
Kış gelmeden bahar, bahar gelmeden yaz mı geliyor ?
Akaryakıtta 48 saat içinde bir zam daha
Akaryakıtta 48 saat içinde bir zam daha
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Nisan 2018 13:28

Katliamın yapıldığı üniversiteye yeni rektör

YÖK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı atadı.

Katliamın yapıldığı üniversiteye yeni rektör
A+ A-

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

YÖK Genel Kurulu, ESOGÜ'de yaşanan silahlı saldırı olayını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantı sonrasında, dün rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifası kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulunca, ESOGÜ Rektörlüğüne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevine özellikle bir hukukçu öğretim üyesini vekaleten atadıklarını belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen istifa ettiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen istifa etti

 

Prof. Dr. Kemal Şenocak , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM