Erdoğan'dan Pentagon'un adamı hakkında suç duyurusu
Erdoğan'dan Pentagon'un adamı hakkında suç duyurusu
Firari FETÖ'cü Uslu devleti 160 bin dolar zarara uğratmış
Firari FETÖ'cü Uslu devleti 160 bin dolar zarara uğratmış
HDP'li Osman Baydemir gözaltına alındı
HDP'li Osman Baydemir gözaltına alındı
Online alışverişte bir şok daha ! Ünlü site kapandı
Online alışverişte bir şok daha ! Ünlü site kapandı
Milliyet'te şok ayrılık! Nagehan Alçı artık yazmayacak
Milliyet'te şok ayrılık! Nagehan Alçı artık yazmayacak
Mahkemeden Sözcü gazetesi için flaş karar
Mahkemeden Sözcü gazetesi için flaş karar
''Gece Gölgenin Rahatına Bak'' şarkısı neden silindi ?
''Gece Gölgenin Rahatına Bak'' şarkısı neden silindi ?
Nihat Hatipoğlu'na bir ilginç soru daha !
Nihat Hatipoğlu'na bir ilginç soru daha !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Haziran 2017 13:53

Kato Dağı'nda teröristlerin inlerine giriliyor

Kato Dağı operasyonunu yöneten Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şehadetinin ardından operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kato Dağı'nda teröristlerin inlerine giriliyor
A+ A-

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'nda 47 gündür devam eden operasyonu yöneten Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şehadetinin ardından operasyonlar durmazken, aksine hız kazandı. Tümgeneral Aydın'ın emir ve komutasında yapılan operasyona katılan askerler, komutanlarının belirlediği hedefe ulaşmak ve Kato Dağı'ndan teröristleri tamamen temizlemek için bütün güçleri ile gece gündüz operasyonu sürdürüyor. Kararlılıkla devam eden Kato Dağı operasyonunda teröristlere ait çok sayıda mağara tespit edildi. Mağaralara giren güvenlik kuvvetleri, teröristlerin kullandığı çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirdi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRDİLER

Mehmetçik, Kato Dağı operasyonunu yöneten komutanları Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şehit olmasının ardından operasyonları aralıksız sürdürüyor. Hız kesmeden devam eden operasyonlarda teröristlerin Kato Dağı'nda bulunan inlerine giren güvenlik kuvvetleri, teröristler tarafından kullanılan yaşam malzemeleri ve mühimmatları imha etti.



ZİRVEYE TÜRK BAYRAĞI

Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın hedefine ulaşmak için kararlılıkla sürdürülen operasyonlarda Kato Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı çekildi. Güvenlik görevlileri Kato Dağı'nda teröristlerin inlerine girip teker teker bu inleri imha ederken, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan atak ve skorsky helikopterler de operasyona havadan destek veriyor.

İHA

şehit , asker , tümgeneral