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  3. 17 Eylül 2020 22:54

Kavak Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Kavak Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
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Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla." ifadesini kullandı.

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