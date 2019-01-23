MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı
TSK Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu
TSK Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu
Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...
Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
MHP'li belediye başkanı istifa etti
MHP'li belediye başkanı istifa etti
Emlak vergisi ve su faturasıyla ilgili önemli uyarı ! Geri alabilirsiniz
Emlak vergisi ve su faturasıyla ilgili önemli uyarı ! Geri alabilirsiniz
İGDAŞ mühendisi anlattı: İşte faturaları hafifletmenin yolları
İGDAŞ mühendisi anlattı: İşte faturaları hafifletmenin yolları
Afrin'de bir saldırı daha: Ölü ve yaralılar var
Afrin'de bir saldırı daha: Ölü ve yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Ocak 2019 19:51

Kavanozunu 100 liraya satıyor

Karadenizli balıkçılar tarafından tuzlanan palamutlar tezgahlarda kavanozu 100 liradan satılıyor.

Kavanozunu 100 liraya satıyor
A+ A-

Karadenizli balıkçılar tarafından bol olduğu dönemde daha sonra tüketilmek üzere tuzlanan palamutlar, tezgahlarda kavanozu 100 liradan alıcı buluyor.

Karadenizli balıkçılar tarafından bol olduğu dönemde daha sonra tüketilmek üzere tuzlanan palamutlar, Sinop'ta tezgahlarda kavanozu 100 liradan satışa sunuluyor. 

Av sezonunun geride kalan dört aylık bölümünde balıkçıların bol miktarda ağlarına takılan ve bir kısmı daha sonra tüketilmek üzere tuzlanan palamutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de palamut avcılığının sona erdiğini anımsattı.

Bu sezon bol miktarda palamut avlandığını vurgulayan Gündoğdu, avlanan balıkların iri olanlarından tuzlama yaptıklarını belirtti.

İlk etapta tuzlamaların tükendiğini, talep üzerine tekrar tuzlama işlemi gerçekleştirdiklerini anlatan Gündoğdu, "Palamutu sevenler, bu günlerde özlemlerini tuzlamasıyla gideriyor." dedi.

Tuzlu palamudun kavanoz fiyatının 100 lira olduğunu aktaran Gündoğdu, "Fiyat yüksek gelebilir ancak palamudun avlanmadığı bir dönemdeyiz. Arz talep meselesi göz önüne alındığında 100 lira bize göre normal. Vatandaşlarımızın ilgisi de gayet güzel. Özellikle yurt dışından gelen talepler var. Onlara göndermeye çalışıyoruz. Tuzlu balık kültürü ülkemizde gittikçe artıyor. İnşallah gelecek yıl daha fazla balık tuzlayacağız." ifadelerini kullandı.

AA

kavanoz , tuzlama , balıkçı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM