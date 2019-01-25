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  3. 25 Ocak 2019 22:19

Kayak merkezinde 100 kişi mahsur kaldı

Denizli'de Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı nedeniyle 100 kişi mahsur kaldı.

Kayak merkezinde 100 kişi mahsur kaldı
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Denizli’nin Tavas ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi’nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.

Kayak yapmak için Bozdağ’a çıkan yaklaşık 100 kişi, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayak Merkezi’ne giden yolun kapanması sonucu mahsur kaldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, karayolunun kapandığını ve ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını açıkladı. Vali Karahan, kayak merkezinde mahsur kalanların tesislerde sıcak bir ortamda temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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