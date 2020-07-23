  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Temmuz 2020 09:57

Kaybolan kadın 3 saat sonra ortaya çıktı! Sözleri şaşkına çevirdi

Bursa Uludağ'da ormanlık alanda arkadaşlarına sinirlenip yanlarından ayrılan ve intihar mesajları gönderen kadın, 3 saat sonra ortaya çıktı.

Kaybolan kadın 3 saat sonra ortaya çıktı! Sözleri şaşkına çevirdi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, saat 00.30 sıralarında Yıldırım İlçesi Zeyniler Köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda yaşandı.

Sevilay Öztürk, arkadaşlarıyla şehir manzarası izlemek için Zeyniler Köyü yoluna çıktı. Ancak bir süre sonra arkadaşlarıyla tartıştı. Sinirlenen Sevilay Öztürk (37)  ağaçların arasında yürüyerek gözden kayboldu. Ardından da arkadaşlarının cep telefonuna 'intihar' edeceğini bildiren mesajlar gönderdi. Paniğe kapılan arkadaşlar da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, AFAD ekipleri ile arama çalışması başlattı. Gece karanlığına rağmen ormanlık alanı karış karış arayan ekipler, 3 saat sonunda çalışmalarına ara verdi. Bu sırada ekiplerin yanına gelen Sevilay Öztürk, “Siz beni sabahtan beri arıyordunuz ama ben daha yukarıdaydım, orada defineciler var. Vatandaşlık görevimi yapmak için indim, yoksa siz beni bulamazdınız. Gidip definecileri yakalayalım” dedi.

Rahat tavırları ekipleri şaşkınlığa uğratan Öztürk, güçlükle ikna edilerek polis merkezine götürüldü. Sevilay Öztürk, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kayıp , bursa , uludağ
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM