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  3. 20 Aralık 2017 16:27

Kayınvalidesinin ölümüne dayanamadı !

Muğla'da 35 yıllık gelin, kayınvalidesinin ölümüne dayanamarak hayatını kaybetti.

Kayınvalidesinin ölümüne dayanamadı !
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Muğla’nın Milas İlçesi'nde 35 yıllık gelin, kayınvalidesinin öldüğü gün acısına dayanamayarak beyin kanaması geçirdi. Hastanede 2 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gören gelin hayatını kaybedince, kayınvalidesi ile aynı mezarlığa defnedildi.

Milas’a bağlı Söğütçük Mahallesi’nde 85 yaşındaki Halime Özer, yaşlılığın getirdiği sağlık sorunları nedeniyle 6 aydır evinde yatalak bir şekilde yaşamını sürdürürken, 35 yıllık gelini Şengül Özer ise evlendiği günden beridir hep yanı başında olup, hastalığında da bir saniye yalnız bırakmadı.

Kayınvalide Halime Özer 15 Aralık 2017 tarihinde yaşamını yitirirken, ölümüne üzülen gelin Şengül Özer ise cenaze namazı kılınmak üzere kayınvalidesinin tabutu evden ayrılacağı zaman son kez tabuta sarılıp ağladı. Bu sırada yaşadığı üzüntü nedeniyle 56 yaşındaki Şengül Özer fenalaşarak beyin kanaması geçirdi.

Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, 2 gün yoğun bakım servisinde hayata tutunmaya çalıştı. Yapılan tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan Şengül Özer kayınvalidesinin ölümünün ardından hayatını kaybetti.

2 gün arayla aynı acıyı yaşayan Özer ailesini akrabaları ve komşuları teselli etmekte zorlanırken, kayınvalide Halime Özer’in defnedildiği mezarlığına, gelin Şengül Özer de defnedildi.

İHA

beyin kanaması , ölüm , kayınvalide
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