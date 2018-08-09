Kayıp asker 5 gün sonra bulundu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yaparken hava değişimine gönderilen, ancak kendisinden 5 gündür haber alınamayan Doğan Cerit'te (20) ulaşıldı. Cerit'in 'kafasını dağıtmak' için telefonunu kapattığı ve Diyarbakır'da kaldığı öğrenildi.



Kayseri'de oturan Doğan Cerit, Bilecik'te acemi birliği görevini yaptıktan sonra usta birliği için Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Sarıca Jandarma Karakolu'na gitti. Psikolojik sorunları olan Cerit, 1 ay sonra hava değişimi iznine çıkarıldı. 1 aylık hava değişimi izni için Kayseri'deki evine gelmek üzere birliğinden çıkan Doğan Cerit, karakola çağrılan araç ile toplanma merkezine götürüldü. Burada yaklaşık 2 gün bekletilen Cerit, geçen 4 Ağustos'ta Diyarbakır otobüs terminaline gitmek üzere yola çıktı. Ancak Doğan Cerit'ten bir daha haber alınamadı. Cerit Ailesi, oğullarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 gün boyunca Doğan Cerit'in izine rastlamadı.



Aile, oğullarını bulma umuduyla Kayseri'den Diyarbakır'a gitti. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri ise Doğan Cerit'in cep telefonunu açmasıyla sinyal almaya başladı. Polisle birlikte sinyal alınan bölgeye giden aile, çocuklarına sağ salim kavuştu.



Anne Rahşan Cerit çok mutlu olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da telefonunu açınca sinyalden bulduk. Kafasını dağıtmak istemiş, telefonunu kapatmış. Telefonunu açar açmaz yanına gittik. Çok şükür çocuğumuza kavuştuğumuz için mutluyuz" dedi.