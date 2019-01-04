Kayıp Evrim davasında flaş gelişme
Kayıp Evrim davasında flaş gelişme
Antalya'da bir AVM'nin önünde korkutan yangın
Antalya'da bir AVM'nin önünde korkutan yangın
Bitkisel hayattayken tecavüze uğradı
Bitkisel hayattayken tecavüze uğradı
Ücretli poşet uygulamasında korkutan tehlike
Ücretli poşet uygulamasında korkutan tehlike
İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? Meteoroloji tarih verdi
Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı
Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 askerimiz şehit
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 askerimiz şehit
Bahçeli teşkilatı için seçim genelgesi yayınladı !
Bahçeli teşkilatı için seçim genelgesi yayınladı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Ocak 2019 23:55

Kayıp Evrim davasında flaş gelişme

Tokat'ta kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim'in davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Kayıp Evrim davasında flaş gelişme
A+ A-

Tokat’ın Turhal ilçesinde kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim’in tutuklu bulunan babası Burhan Atış, Zile Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı kararla serbest bırakıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası'nda 10 Temmuz günü kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış’ın annesi Dilet Atış ve babası Burhan Atış, kızlarının kaybolmasıyle ilgili verdikleri şüpheli ifadeler üzerine 24 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Trabzon cezaevinde tutuklu bulunan baba Burhan Atış için Zile Ağır Ceza Mahkemesi akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Zile Cezaevinde 109 gün tutuklu kalan anne Dilek Atış, 8 Kasım 2018 tarihinde serbest bırakılmıştı.10 Temmuz 2018 tarihinde Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyü yaylasında kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim’den bugüne kadar yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınmadı.

DHA

tokat , ceza , kayıp evrim , baba
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM