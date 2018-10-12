Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında ilginç iddia

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, fotoğrafta, Suudi Arabistan'dan gelen timin kritik isminin hemen arkasında yer alan burkalı kadına dikkat çekti.

Suudi gazeteci Cemal Kaçışçı'nın kaybolmasının ardındaki sır perdesi hala çözülemedi. Olayla ilgili olarak çok sayıda iddia ortaya atılıyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök de bugünkü köşesinde bu konuyu kaleme aldı ve 'Burkalı kadın kimdir?' sorusunu yöneltti.

Suudi Arabistan'dan gelen timin kritik ismi olan Salah Muhammed A. Tubaigy'in, havalimanındaki fotoğraf karesinde hemen arkasında yer alan burkalı kadına dkikat çeken Özkök, 'Tek kişi geçecekseniz, polis genellikle arkadan gelen kişiyi kırmızı çizginin ötesine geçirmiyor. Ama aile olarak veya iki kişi geldiyseniz, sizi birlikte alıyor. Diyelim ki arkadaki kadın bunu bilmiyordu. Ama sizce burkalı bir kadın, tanımadığı bir erkeğin bu kadar dibine yapışır mı? Tekrar ediyorum. Bana paranoyak diyebilirsiniz.' dedi.

Özkök, o fotoğraf karesiyle ilgili olara şu soruları sordu:

BİR: Salah Muhammed özel uçakla geldiyse neden öteki ekip gibi Genel Havacılık değil de dış hatlar terminalinden giriş yaptı?

İKİ: Hemen arkasındaki burkalı kadın kimdir? Tesadüfen mi oradadır, yoksa gelen kişiyle ilişkisi var mıdır?

ÜÇ: Polis arkadaki burkalı kadının yüzünü açtırmış mıdır, yoksa açmadan geçirmiş midir?

DÖRT: Bu burkalı kadın, yine birlikte mi dönmüştür, yoksa kalmış mıdır?

BEŞ: İki özel uçakla dönenler arasında burkalı bir kadın da var mıdır?

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