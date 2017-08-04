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  3. 04 Ağustos 2017 19:18

Kayıp gencin cesedi mağarada bulundu

Askere gitme hazırlığında olan 19 yaşındaki gencin cesedi mağarada bulundu.

Kayıp gencin cesedi mağarada bulundu
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19 yaşındaki gencin cesedi mağarada kayalıklar arasına sıkışmış halde bulundu

Sinop'ta dün ailesiyle gittiği piknikte kaybolan genç mağarada ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, askere gitme hazırlığı yapan 19 yaşındaki Samet Saraç, dün Sabah saatlerinde Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde göz muayenesi oldu.

Daha sonra piknik yapmak için ailesiyle Akliman mevkisine giden genç, saat 12.00 sıralarında aniden ortadan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine saat 21.00’e kadar hem denizde hem de karada aranan Saraç bulunamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı.

Saat 08.30’da başlayan arama çalışmaları ile genç, Hamsilos Koyu mevkisinde afad, çevik kuvvet, arama kurtarma köpeği Halka ve vatandaşlar tarafından 10 metrelik mağaranın içerisinde kayalıklara sıkışmış halde ölü bulundu. Ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirerek, gözyaşlarına boğuldu.

Gencin gezmek için mağaraya girdiği, zemini kaygan olan mağarada düşerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Gencin cesedi hastane morguna kaldırıldı. 

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