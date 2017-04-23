Kayıp liseli kızlar bulundu

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde 5 gündür kayıp olan Fatsa Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri 17 yaşındaki M.T. ve N.Ö., dün gece hastaneye gelince bulundu.

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde, geçen 18 Nisan sabahı okula gitmek için evden çıkan Fatsa Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri M.T. ve N.Ö. akşam eve dönmeyince aileleri jandarmaya başvurdu.

Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlatırken, iki aile sosyal medya üzerinden kızların bulunması için kampanya yürüttü. İddiaya göre kayıp kızlardan birinin annesi dün rahatsızlanarak Fatsa İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bunu öğrenen kızlar dün gece hastaneye geldi. Bu sırada hastane güvenlik personeli kayıp olarak aranan iki genç kızı tanıyınca alıkoyup polise haber verdi. M.T. ve N.Ö. polis ekiplerine teslim edilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerinin jandarma sorumluğunda olması nedeniyle kızlar Fatsa İlçe Jandarmaya Komutanlığı'ndan gelen ekibe, ardından da ailelerine teslim edildi. Kızların niye evlerine gitmedikleri ve bu sürede ne yaptıkları konusunda bilgi verilmedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.











