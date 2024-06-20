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Kayıp olarak aranan şahsın cesedi sulama kanalında bulundu

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi sulama kanalında bulundu
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Kütahya'da dün akşamdan bu yana kayıp olan genç, sulama kanalında bulunan cesediyle birlikte bulundu.

Sulama kanalında motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptıkları incelemede öldüğünü belirledikleri sürücünün, kayıp Mehmet Sadık Arslan (25) olduğunu tespit etti.

Arslan'ın en son saat 22.30'da olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonundan motosikletine benzin aldığı belirlendi.

Gencin cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Etiketler sulama kanal
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