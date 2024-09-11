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Kaymakam vekilinin aracını güvenlik kontrolünden geçiren teğmen görevden alındı

Kaymakam vekilinin aracını güvenlik kontrolünden geçiren teğmen görevden alındı
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde kaymakam vekili makam aracının nizamiye kapısında güvenlik kontrolünden geçirilmesi sebebiyle hakkında soruşturma açılan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen görevden alındı.

26 Temmuz’da Bolu Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Jandarma Komutanlığı'nı ziyarete giden Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Y.’nin resmi plakalı makam aracı, görevli askerler tarafından nizamiye girişinde durduruldu.

MAKAM ARACI KONTROL SONRASI GEÇİRİLDİ

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak S.'nin emriyle, nizamiye girişindeki görevli asker tarafından Kaymakam Vekili Y.'nin içinde bulunduğu resmi plakalı makam aracı güvenlik kontrolünden geçirilirken aracın altı ve çevresi kontrol edildi. Bir süre nizamiye girişinde bekletildikten sonra makam aracının girişine izin verildi.

KAYMAKAM VEKİLİ DURUMU RAPOR ETTİ

Kaymakam Vekili Oğuz Y.'nin durumu rapor etmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak S. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.

BAŞKA ARAÇLARA FARKLI UYGULAMA

Müfettiş, İlçe Jandarma Komutanlığı'na gün boyunca giren çıkan tüm araçlara aynı uygulamanın yapılıp yapılmadığını güvenlik kameralarından kontrol etti. Uygulamanın yalnızca kaymakam vekiline yönelik yapıldığı tespit edildi.

TEĞMEN GÖREVDEN ALINDI

Teğmen Seyhan Burak S., soruşturma kapsamında Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden alındı. Teğmen S., Bolu İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak görevlendirildi. Teğmen S. hakkında idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA

Etiketler bolu Bolu Dörtdivan Dörtdivan görevden alınan teğmen
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