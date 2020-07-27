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  3. 27 Temmuz 2020 18:19

Kaymakamdan koronavirüs isyanı: Artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum

Zonguldak'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, artan koronavirüs vakalarıyla ilgili ''Artık nasıl uyabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor'' dedi.

Kaymakamdan koronavirüs isyanı: Artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum
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Zonguldak'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, vatandaşları artan corona virüs vakalarına karşı uyardı. 

İlçe Kaymakamı Altay banka önlerinde çok yakın mesafede bulunan vatandaşları gördüğünü belirtti.

Kaymakam Altay, "Lütfen kurallara uyalım mesafeyi koruyalım, artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz'' dedi.

''1 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR VAR''

Altay, sözlerine şu şekilde devam etti:

Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum. İleri ki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım." dedi.

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zonguldak , devrek , koronavirüs
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