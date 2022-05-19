Kaymakamlık 19 Mayıs'ta Atatürk yazmayı bile beceremedi
Eskişehir Seyitgazi İlçe Kaymakamlığına ait sosyal medya hesaplarında yayınlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı tepkilere neden oldu.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçe kaymakamlığının resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tebrik mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını doğru yazamayan kaymakamlık yöneticileri tepki çekti.
Kutlama mesajında Atatürk’ün ismi girişte "Atatark" olarak yazılırken, mesajın son bölümünde ise "Atakürk’"olarak yazıldı.
Yaklaşık bir saat yayında kalan hatalı kutlama mesajının ardından gelen tepkiler üzerine Seyitgazi Kaymakamlığı kutlama mesajındaki hataları düzeltti.
İşte tepki çeken o mesaj:
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