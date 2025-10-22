Kaymakamlık sosyal medyadan isyan etti: ''Ceza kesmekten yorulduk''
Edirne’nin ilçesi İpsala Kaymakamlığı anız yakanlara ‘ceza kesmekten yorulduğu’nu duyurdu.
Edirne'nin İpsala ilçesi kaymakamlığı X’teki paylaşımda vatadaşlardan anız yakılmamasını istedi.
Açıklama şöyle:
* Anız yakan çiftçilerimizin dikkatine. Anız yaktığınızda başkasının canına, malına ve sağlığına zarar verdiğinizi unutmayın.
* Fotoğraftaki görüntü adam öldürmeye teşebbüse sebep olur. Fotodaki anız yangının olduğu tarlanın sahibine adli ve idari işlemler başlatılmıştır.
* İdare olarak ceza kesmekten yorulduk. Artık bu çağ dışı anız yakma işinden toplum olarak vazgeçelim. Bu görüntüler İpsala’mıza yakışmıyor.
