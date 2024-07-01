Kayseri olaylarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 63 hesap gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldğını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37’sinin BOT; paylaşımların yüzde 68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Suriyeli bir göçmenin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberiyle toplanan kalabalık bazı araçları ters çevirdi, iş yerlerini ateşe verdi. Olaylara 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı. Suriyeli şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise mağdur çocuk, kardeşleri ve annesinin devlet korumasına alındığını açıkladı.