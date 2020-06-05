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  3. 05 Haziran 2020 15:43

Kayseri'de 5 mahalle karantinaya alındı

Kayseri'de, bir bina'da yapılan testler sonucunda pozitif vakaya rastlandığı gerekçesiyle 3 mahalledeki 5 bina, karantinaya alındı.

Kayseri'de 5 mahalle karantinaya alındı
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Kocasinan ilçesinde Barbaros, Yunus Emre ve Vatan mahallelerinde bulunan 5 binada yaşayan bazı kişiler yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Bina sakinlerinden bazılarının corona virüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine 5 bina tedbir amacıyla karantina altına alındı. Binaların girişlerine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

Polisler de binaların çevresinde tedbir aldı. Binalarda yaşayanların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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karantina , korona , koronavirüs
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