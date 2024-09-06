  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay: 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti

Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay: 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti

Güncelleme:

Kayseri'de yaşanan akıllara durgunluk verne olayda 15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi çıkarıldı.

Kayseri'de 15 yaşındaki erkek çocuğunun midesinden, 2 saat süren operasyonla 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi çıkarıldı.

Kentte, bir aile çocuklarının mide şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi görüldü. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı. Erkek çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.

Etiketler Kayseri kayseri de ameliyat mide midesinden çıkanlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kendi işini bırakıp başlamıştı... Şimdi tanesini 30 bin Dolar'dan yurtdışına satıyor Kendi işini bırakıp başlamıştı... Şimdi tanesini 30 bin Dolar'dan yurtdışına satıyor Engin Polat ve 3 sanığın tahliyesine itiraz reddedildi Engin Polat ve 3 sanığın tahliyesine itiraz reddedildi Çobanın maaşını soranlar aldığı ücrete inanamadı: ''Yıllık mı, ayık mı?...'' Çobanın maaşını soranlar aldığı ücrete inanamadı: ''Yıllık mı, ayık mı?...'' Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü Onlar İstanbul'un mezarlık manzaralı mezar apartmanları Onlar İstanbul'un mezarlık manzaralı mezar apartmanları Emekli promosyonunda yarış kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar... Emekli promosyonunda yarış kızıştı: İşte en yüksek promosyon veren bankalar... Engin Polat'a tahliye kararı... Dilan Polat aylar süren sessizliğini bozdu Engin Polat'a tahliye kararı... Dilan Polat aylar süren sessizliğini bozdu SONAR'ın son seçim anketinde partilerin oy oranları olay olacak SONAR'ın son seçim anketinde partilerin oy oranları olay olacak Enflasyon beklentisi ile birlikte emekli maaş beklentisi de değişti Enflasyon beklentisi ile birlikte emekli maaş beklentisi de değişti Vay manyak vay: Karşıdan karşıya yavaş geçtiği için aracından inip tartıştığı yayaya kafa attı Vay manyak vay: Karşıdan karşıya yavaş geçtiği için aracından inip tartıştığı yayaya kafa attı
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planınızı değiştirin: Sağanaklar geliyor Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planınızı değiştirin: Sağanaklar geliyor DSÖ ömrü uzatan besinleri açıkladı DSÖ ömrü uzatan besinleri açıkladı Dilan Polat ile Engin Polat'ın tahliyesine zehir zemberek tepki Dilan Polat ile Engin Polat'ın tahliyesine zehir zemberek tepki Okullar açılırken Canan Karatay'dan velilere ''beslenme çantası'' önerisi Okullar açılırken Canan Karatay'dan velilere ''beslenme çantası'' önerisi FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninden itiraf gibi sözler FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninden itiraf gibi sözler Netflix'ten geri adım: Tepki çeken ''Famagusta'' dizisi yayımlanmayacak Netflix'ten geri adım: Tepki çeken ''Famagusta'' dizisi yayımlanmayacak Fatih Altaylı'dan Dilan Polat isyanı: Ülkede hak hukuk adalet kalmayınca... Fatih Altaylı'dan Dilan Polat isyanı: Ülkede hak hukuk adalet kalmayınca... Artvin'de heyelan: Kaya parçaları 2 TIR'ın üzerine düştü Artvin'de heyelan: Kaya parçaları 2 TIR'ın üzerine düştü