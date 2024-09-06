Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay: 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti
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Kayseri'de yaşanan akıllara durgunluk verne olayda 15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi çıkarıldı.
Kayseri'de 15 yaşındaki erkek çocuğunun midesinden, 2 saat süren operasyonla 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi çıkarıldı.
Kentte, bir aile çocuklarının mide şikayeti üzerine hastaneye başvurdu. Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan incelemede çocuğun midesinde 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi görüldü. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler ve ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonda çocuğun midesindeki kaşıklar ve çivi çıkarıldı. Erkek çocuğu tedavisinin ardından taburcu edildi.
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