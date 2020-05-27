Kayseri'de bir apartman karantinaya alındı

Anbar Mahallesi Kaplan Sokak'taki 12 katlı apartmanda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada hastaya yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine hastanın oturduğu, 52 daireli ve 12 katlı apartman, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri, bina çevresinde önlem alarak, giriş- çıkışları yasakladı.

Apartmanda bulunan ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.