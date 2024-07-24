Kayseri'de korku dolu anlar! Ot yangını kağıt fabrikasına sıçradı
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Kayseri'de otların tutuşması sonucu çıkan yangın, kağıt fabrikasına sıçradı. Alevler kısa süre içerisinde fabrikaya sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kayseri Organize Sanayi bölgesi 12'nci Cadde’de bugün öğle saatlerinde ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak kağıt fabrikasının bahçesindeki atık kağıtları tutuşturdu. Alevler bir süre sonra da fabrikaya sıçradı.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Yangın fabrikanın büyük bir bölümünü sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleriyle fabrikadaki atık kağıtlar dışarı çıkarılmaya çalışılıyor.
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