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Kayseri'de korkutan deprem

Kayseri'de korkutan deprem

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 17:04’te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:

Etiketler afad kayseri deprem son depremler
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