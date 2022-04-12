Kayseri'de korkutan deprem
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 17:04’te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:
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