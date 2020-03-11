SON DAKİKA
BİR İLİMİZDE DAHA KORONAVİRÜS ALARMI!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Mart 2020 10:30

Kayseri'de koronavirüs iddiası! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, koronavirüs vakasına rastlandığı söylentileri üzerine açıklama yaptı. Benli, kentte henüz tespit edilmiş yeni tip koronavirüs vakası bulunmadığını bildirdi.

Kayseri'de koronavirüs iddiası! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Benli, bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kayseri , koronavirüs , coronavirüs , korona , covid 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM