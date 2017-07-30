Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 26 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi’nde tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.



Saat 13.00de meydana gelen kazada iddiaya göre Adana’dan Kapuzbaşı Şelalelerine gitmek için yola çıkan 03 KS 011 plakalı tur midibüsü, Avlaga Mahallesi Kayapınar mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi ve Kayseride ki hastanelere gönderildi.