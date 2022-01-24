Kayserispor futbolcuları ve çalışanları İstanbul'da mahsur kaldı

Kasımpaşa karşılaşması için İstanbul'a gelen Kayserispor'da kulüp personeli ve bazı futbolcular kenti etkisi altına alan hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye dönemedi.

İstanbul kar esareti altına girdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki tüm uçuşların 25 Ocak saat 04.00'e kadar durduruldu.

İstanbul otogarlarından yine 25 Ocak saat 08.00'e kadar sefer gerçekleşmeyecek. Megakente Avrupa ve Anadolu yönlerinden araç girişleri de yasaklandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlara ise "zorunlu olmadıkça yola çıkmayın" uyarısı yapıldı.

İHA'nın aktardığına göre; Süper Lig'in 23. haftasında İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşan Yukatel Kayserispor'da bazı futbolcular ile kulüp personeli İstanbul'da mahsur kaldı.

Dün oynanan müsabaka sonrasında uçakla Kayseri'ye gelmesi planlanan sarı kırmızılı bazı futbolcular, kulüp personeli ve U19 takımı, uçağın rötar yapması sonucu İstanbul'da kaldı.

Bugün Kayserispor U19 takımı ve bazı yöneticiler, karayolu ile Kayseri'ye hareket ederken 14.45 uçağında bilet bulan Kayserispor futbolcularından Mario Gavranovic ile Olivier Kemen ve kulüp personeli, bu uçağın da olumsuz hava koşullarından ötürü rötar yapması sonucunda İstanbul'da kaldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle trafik akışının da sıkıntıya girdiği İstanbul'da havaalanı içerisinde ve dışarısında teyakkuza geçildi. Kayserisporlu futbolcular ve kulüp personeli, hava muhalefetinin normale dönmesi halinde yarın Kayseri'ye gelmek yerine Antalya'ya geçecek ve takımın 5 gün süreyle kamp yapacağı otele gidecek.