Kayseri'ye cips paketinde uyuşturucu getiren 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri’ye batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisini alan polis, Ankara yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada cips paketine gizlenmiş eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden polis, Kayseri sınırında takibe aldı. Ankara yolu polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, cips paketi içine gizlenmiş 250 gram metafetamin ve 250 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi de gözaltına alındı.