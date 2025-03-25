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Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ndeki Kent Lokantaları kapatıldı iddiası yalanlandı

Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ndeki Kent Lokantaları kapatıldı iddiası yalanlandı
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Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli'deki biri gezici 3 kent lokantasını kapattığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken hem Şişli Belediyesi'nden hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklamalar peş peşe geldi.

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı CHP'li Resul Emrah Şahan’ın yerine, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in Şişli'deki kent lokantalarını kapattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddialarda Ertürkmen'in Şişli'deki biri gezici üç kent lokantasını kapatıp, gezici kent lokantası olarak kullanılan TIR'ı da belediye garajına çektirdiği öne sürülmüştü.

Bir anda gündem olan iddia için önce Şişli Belediye Başkanlığı'ndan ardında da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden peş peşe açıklamalar geldi.

Şişli Belediyesi'nden açıklama:

Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili bir talimatı kesinlikle bulunmamaktadır.

Şişli'de ikisi sabit biri gezici olmak üzere toplam üç kent lokantası mevcuttur. Bu kent lokantaları 19 Mart'tan itibaren tedarik süreçleri bitirildiği için kapatılmış durumdaydı.

Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen göreve başladığı 24 Mart itibariyle kent lokantalarının yeniden açılması talimatını vermiş bulunmaktadır.

Her üç kent lokantası tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra Şişlililere hizmet vermeye devam edecektir.

Kent lokantalarının orta vadede sayısının artırılması planlanmaktadır. Halkımızın, kent lokantaları kapatıldı şekilde yapılan operasyon haberciliğine itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir.Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

 

Etiketler kayyum şişli belediyesi kent lokantası dmm Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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