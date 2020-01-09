Kayyum maaşına asgari ücret zammı

Diyarbakır Bağlar Belediyesi Meclisi, asgari ücrete yapılan artış doğrultusunda Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Akar’ın 160 liralık maaşına yüzde 15 zamla 185 liraya yükseltti.

Bağlar Belediyesi Meclis üyeleri, 31 Mart Mahalli İdari Seçimleri’nde yüzde 71 oy oranıyla kazanan HDP’li aday Zeyyat Ceylan’ın yerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belediye başkanlığına atanan Hüseyin Beyoğlu tarafından belediye başkan yardımcılığı görevine getirilen AK Partili Muhammed Akar’ın maaşına yüzde 15 zam yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre HDP’li üyelerin çoğunlukta olduğu Meclis’in Ocak ayı toplantısında, Belediye Başkan Yardımcısı Akar’ın maaşına yapılacak zam gündeme geldi. Meclis üyeleri, “Yakın bir zamanda asgari ücrete yapılan yüzde 12’lik zam, hükümet tarafından jest olarak önerildi. Biz de jest olarak yüzde 15 öneriyoruz” dedi. Yapılan tartışmalar sonucunda enflasyon oranı baz alınarak Akar’ın daha önce belirlenen 160 TL’lik maaşına yüzde 15 zam yapıldı. Karar, 16’ya karşı 19 oyla alındı.

Görevden uzaklaştırılan Bağlar Belediyesi’nin HDP’li 6 meclis üyesinin yerine kayyım olarak atanan kentteki farklı kurumlarda çalışan memurların da oylamada karşı oy kullanması dikkati çekerken, oy çokluğuyla yapılan zamla birlikte Akar’ın maaşı 185 TL’ye yükseldi.

HAZİRAN’DA BELİRLENMİŞTİ

Bağlar Belediyesi Meclisi, Haziran 2019’da gerçekleştirdiği toplantıda, belediye başkan yardımcılarının maaşlarını günlük bir çay, bir simit ve günde iki kez minibüse verdikleri para üzerinden 160 TL olarak belirlemişti. Karar, belediye meclisinde 6 ret oyuna karşı 28 oyla kabul edilmişti.