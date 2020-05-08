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  3. 08 Mayıs 2020 08:38

Kayyum vali AK Parti'nin toplantısına başkanlık yaptı, ortalık karıştı

Görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı yerine kayyum olarak atanan Valinin AK Parti’nin teşkilat toplantısına başkanlık etmesi ortalığı karıştırdı.

Kayyum vali AK Parti'nin toplantısına başkanlık yaptı, ortalık karıştı
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Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanının yerine kayyum olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti teşkilatlarının video konferans ile gerçekleştirdiği toplantıya başkanlık etti. Toplantı belediyenin resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Toplantı büyükşehir belediyesinin resmi Twitter hesabından duyurulurken, "Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak ve İlçe Başkanlarının da katılımıyla düzenlenen video konferans görüşmesine başkanlık etti" ifadelerine yer verildi.

Telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmeyi Vali Güzeloğlu, AKP İl Başkanı Ömer Serdar Budak’la birlikte yönetti. Vali Güzeloğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, AKP Diyarbakır ilçe başkanları ve belediye başkanları ile birlikte Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı da katıldı.Toplantıya ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen HDP’li Zeyyat Ceylan yerine atanan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı. Toplantının içeriği ile ilgili bilgi verilmedi.

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