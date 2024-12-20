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Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürütücüsü olduğu TÜBİTAK projesi kapsamında Kaz Dağları'nda yapılan araştırmalarda, yeni bir böcek türü keşfedildi.

Kaz Dağları'nda, Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. İsmail Kasap ve araştırma görevlisi İpek Yaşar'ın yardımcı araştırıcı olarak görev yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında, yeni bir böcek türü bulundu. Keşfedilen yeni türe Kaz Dağları'na ithafen 'Aphis (Bursaphis) kazdagensis' ismi verildi. Bu böcek türünün sadece Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir bitki türü üzerinde keşfedilmesinin, bilim dünyası için önemli bir gelişme olarak kabul edildiği bildirildi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürütücüsü olduğu TÜBİTAK projesi kapsamında Kaz Dağları'nda yapılan araştırmalarda, yeni bir böcek türü keşfedildi.

DHA

Etiketler Çanakkale kaz dağları TÜBİTAK
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