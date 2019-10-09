Kaz Dağları'ndaki büyük miting iptal edildi

Kaz Dağları’nda cumartesi günü yapılması planlanan “Su ve Vicdan Mitingi” iptal edildi. Onbinlerce vatandaşın katılmasının beklendiği iptal gerekçesiyse ulusal bütünleşme duygusu. Organizasyon komisyonu, Mehmetçik’in Suriye’de harekat başlatması üzerine, içinde bulunulan hassasiyetin göz önüne alındığını belirterek, “Şimdi milli birlik ve bütünlük oluşturmak gerekmektedir” denildi.

Kaz Dağları’nda doğa tahribatına neden olan altın madeni faaliyetlerinin durdurulması amacıyla gerçekleştirilen eylemler doğrultusunda önümüzdeki cumartesi günü büyük miting yapılması kararlaştırılmıştı.

Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu platformda yer alan “Su ve Vicdan Komisyonu” 12 Ekim 2019'da yapılması planlanan mitingin iptal edildiğini açıkladı. Komisyon, iptal kararının, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekat üzerine ulusal bütünleşme duygusu sebebiyle alındığını bildirdi.

KAZDAĞLARI DİRENİŞÇİLERİ MEHMETÇİK'İN YANINDA

Kaz Dağları'ndaki doğa katliamına karşı tarihi direniş sergileyen “Su ve Vicdan Komisyonu” yurdun dört bir yanından onbinlerce yurttaşın katılması beklenen büyük mitingin iptal edildiğini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Kararın, tüm bileşenlerin ortak aklına dayanılarak alındığının belirtildiği açıklamada, “Ülkemizin Suriye topraklarında askeri bir harekat başlatması nedeniyle milli birlik ve bütünlük oluşturmak gerekliliği ve içinde bulunulan hassasiyet göz önüne alındı. Marmara Belediyeler Birliği ve Çanakkale Belediye Başkanı’nın görüşmesi sonucunda iptal edilmesinin uygun olacağı değerlendirildi ve iptali yönünde karar alındı” denildi.

UYARIDA DA BULUNULDU

Bununla birlikte, açıklamada uyarıda da bulunularak, “İnsani ve vicdani olarak almış olduğumuz miting erteleme kararı, ruhsatın yenilenmesi ve madencilik faaliyetlerinin devam etmesi için bir gerekçe oluşturmamalıdır. Kirazlı Balaban'da sürdürülen madencilik faaliyetlerine derhal son verilmeli, maden ruhsatı yenilenmemelidir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Su ve Vicdan Mitingi”nin ileri bir tarihte yapılacağı da vurgulandı.