Kaz Dağları'ndaki çadır nöbeti bitirme kararı alındı

Eylemler bundan sonra hem Su ve Vicdan Nöbeti alanında hem de Çanakkale merkezinde devam edecek.

Çanakkale'deki Kaz Dağları'nda altın madeni için sürdürülen doğa katliamına karşı başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyonu, pazar günü gerçekleşen Fazıl Say konseri sonrasında eylem alanındaki çadırlı konaklamayı sonlandırma kararı aldı.

Nöbetin ilk gününden bu yana alana elektrik, tuvalet, çay hizmeti sağlayan Çanakkale Belediyesi eylem alanındaki tuvaletleri kaldırdı, özel bir şirket ile anlaşılarak sağlanan elektrik de kesildi. Belediyeden gelen ekipler nöbet alanındaki belediyeye ait malzemeleri topladı.

T24'ten Damla Uğantaş ve Gonca Tokyol'un haberine göre, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı ve Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyonu Üyesi Rebiye Turan Ünüvar, çadırlı kampın eylem alanında yangın riski oluşturması nedeniyle konaklamayı kaldırdıklarını ancak eylemlerin hem Su ve Vicdan Nöbeti alanında hem de Çanakkale merkezinde devam edeceğini ifade etti.

Konaklamayı kaldırma kararının koordinasyonda yer alan STK ve temsilcilerin ortaklaşmasıyla alındığını belirten Ünüvar, söz konusu kararın bayramdan iki gün önce alındığını ancak bayram dolayısıyla ziyaretçi sayısının artması ve Fazıl Say’ın kendilerine böyle bir talep dile getirmesi üzerine konaklamayı sona erdirme kararını konser sonrasına ertelediklerini ifade etti.

Su ve Vicdan Nöbeti’ni daha geniş kitlelere yaymaya çalıştıklarını belirten Ünüvar, bundan sonraki sürecin iki koordinasyon merkezi aracılığıyla devam edeceğini söyledi. Ünüvar bundan sonra izlenecek yol haritasında ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Çanakkale merkez ve nöbet alanı olmak üzere iki merkez olacak. Çanakkale’den kalkan otobüsler, Türkiye’nin her yerinden gelen insanlara kamuoyundaki duyarlılığı artırmak amacıyla rehberlik edecek; bölgeye götürerek doğa katliamını gösterecek. Çanakkale tabanını da içine katarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik bilimsel bir çalıştay yapılacak.

120 ÇADIR KALMAYA DEVAM EDİYOR

Bu çalıştayda maden bölgesinin yalnızca Kirazlı-Balaban olmadığı aynı şirketin Ağı Dağı’nda bunun 3,5 katı büyüklüğünde bir bölgede altın arayacağını toplamda 29 bölgede altın-gümüş maden işletmesi olduğunu, metalikleri de sayarsanız bunun 40’ı aştığını dolayısıyla Biga yarımadasının bir doğa katliamıyla karşı karşıya olduğunu bu kapı açılırsa bütün kapıların açılacağını anlatarak hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunu sürdürme kararı aldık.”

Çanakkale Belediyesi’nin de bileşenlerinden olduğu koordinasyon komitesinin çadırlı nöbetten vazgeçilmesi kararı almasının ardından kampta yeni bir organizasyon şeması kurulduğunu kaydeden gönüllüler, pazar gecesi Fazıl Say konserinin ardından yaklaşık 120 çadırın alanda kalmaya devam ettiğini aktardı. Alanda kalmaya devam edenlerin kendi içinde organize olmaya başladığı, farklı çalışma birimleri kurulduğu belirtilirken, gönüllüler belediyenin sağladığı imkanları geri çekmesiyle birlikte alandaki mevcudiyetin sürdürülebilmesi için STK’lardan ve vatandaşlardan destek isteneceğini kaydetti.