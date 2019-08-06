Kaz Dağları'nın ardından sıra Murat Dağı'nda !

Murat Dağı altıncıların hedefinde. Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağı'nda altın ve gümüş araması yapan şirketin kapasite artırım talebine ilişkin ÇED iptal davasında kritik gün 19 Ağustos. Mahkemenin atadığı 7 kişilik bilirkişi heyeti 19 Ağustos tarihinde incelemelerde bulunacak.

Birgün gazetesinden Meltem Demiralp'in haberine göre CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım Gediz ilçesi Karaağaç köyünde yapılacak ÇED toplantısı için kamuoyuna katılım çağrısı yaparak, “bölgemizin geleceği için bu kritik sürece halkımızın müdahale etmesini bekliyoruz dedi.

HER YANI İLE YANLIŞ BİR PROJE

Konu ile ilgili BirGün’e konuşan CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Şahbaz, Murat Dağı ilgili yapılan projenin birden fazla yanlışı olduğunu söyledi. Şahbaz, “Batı Anadolu’yu sulayan nehirler Murat Dağı’ndan doğuyor. Batı Anadolu’nun suyunun yaklaşık yüzde 40’nın Murat Dağı’ndan çıkıyor. Bu bile tek başına yeterli bir neden” dedi. Maden alanının birinci derecede deprem bölgesi olduğunu belirten Şahbaz, bölgedeki fay hattının aktif bir fay hattı olduğunu ve ÇED Raporu alınan bölgeye sadece 270 kilometre mesafede olduğunu ifade etti.

BAKAN YANILTIYOR

Uşak, Kütahya ve Eskişehir’in içme sularını Murat Dağı’ndan aldığını aktaran Şahbaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamayı samimi bulmadıklarını ifade ederek, “Böyle bir madenin içme sularına zarar vereceği apaçık ortada. Kendisi Kütahya’da hiçbir itiraz olmadığını söyledi ama bu söylemi gerçek dışıdır. Biz itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştık ve davalarımızı açarak Kütahya’da itirazlarımız olduğunu ifade ettik. Bu madenin açılacağı Gediz Karaağaç Köyü’nün muhtarı kurumsal olarak dava açmış durumda. Kadın ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı’yım dernek olarak da kurumsal düzeyde bir dava açtık. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyonu Dairesi, Kütahya ve Tepebaşı Belediyesi davaya müdahil oldu. Aynı zamanda İzmir ve Aydın Belediyeleri’nin de davaya müdahil olma durumları söz konusu. Bakan dışında herkes itiraz ediyor” diye konuştu.