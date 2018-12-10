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  3. 10 Aralık 2018 17:32

Kaza değil tepki ! Traktörü üstüne çıkardı

Sakarya'da çiftçilik yaparak geçimini sağlayan bir vatandaş mazot fiyatlarına tepki için traktörü üstüne çıkardı.

Kaza değil tepki ! Traktörü üstüne çıkardı
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Sakarya Serdivan ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan bir vatandaş mazot fiyatlarının yüksek olmasına tepki göstermek için traktörünün tekerini üzerinden geçirdi.

Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi’nde İbrahim Kurt isimli çiftçi, tarlada traktörünü altına girerek, çiftçinin mazot fiyatlarının altında ezildiğini söyledi. Traktör tekerinin altına girerek çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Kurt, “Artık ektiğimiz mahsullerden para kazanamaz hale geldik. Giderlerimiz aşırı arttı” dedi. Çiftçinin, traktörün tekerinin altına girdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

İHA

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