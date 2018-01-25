Kaza süsü verilmiş infaz çıktı ! Tek kurşun...

Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazası yaralısı olarak hastaneye kaldırılan servis şoförünün ensesinden tek kurşun ile öldürüldüğü tespit edildi.



Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde İsmet İnönü Mahallesi 748 Sokak Güneş Sitesi 9. blok önünde yaşanan trafik kazası ihbarıyla polis olay yerine gitti. Polis burada yaptığı incelemede 34 AZ 6066 plakalı servis aracında sürücüsü Mehmet A.’nın direksiyon başındaki kişinin ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Detaylı bir çalışma başlatan İskenderun Asayiş büro amirliği ekipler olayla ilgili özel bir ekipleri kurdu.

ENSEDEN TEK KURŞUN

Asayiş ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda ensesinden kurşunla