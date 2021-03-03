Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı!

Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy (74), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası TIR'da 114 kaçak göçmen taşındığı ortaya çıktı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Erçiş'in Yıldırım Usta kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy'a, Van'dan Ağrı yönüne giden F.İ.'nin kullandığı 27 AHA 308 plakalı TIR çarptı. Kazada ağır yaralanan Aksoy, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebubekir Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası polis ekipleri, TIR'dan gelen sesler üzerine arama yaptı. Üst tarafında yük bulunan TIR'ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde balıkistifi 114 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, polis ekiplerince TIR'ın kapalı dorsesinden çıkarılıp minibüslere bindirildi. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu oldukları belirtilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. TIR sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı.