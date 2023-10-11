Kazakistan Lojistik Hizmetlerinde Saygınlar Nakliyat

Kazakistan lojistik hizmetleri kapsamında müşterilerin talebini en iyi şekilde karşılayan Saygınlar Nakliyat firmamız, kalitesini her geçen gün arttırarak tercih edilen firmalar arasında en üst sıralarda yerini almaktadır.

Kazakistan’a göndermek istediğiniz tüm yükler Saygınlar Lojistik firmamız ile güvenle varış noktasına teslim edilmektedir.

Kazakistan nakliye de deneyimli şoförlerimiz sayesinde yükleriniz minimum risk ile ülkeye sevk edilmektedir. Firmamız Saygınlar Nakliyat haftanın belirli günlerinde düzenli olarak Kazakistan’a tır göndermektedir. Böylece sizlere zamandan tasarruf ettirerek ekonomik olarak da olumlu çözümler getirmektedir. 10 yılı aşkın süredir sektörde adını duyuran firmamız konteyner taşımacılığı, parsiyel taşımacılık, frigo taşımacılık, proje taşımacılığı ve ağır yük taşımacılığı gibi farklı hizmetleri içerisinde barındırmaktadır.

Kazakistan Frigo Nakliye

Kurulduğumuz günden bugüne değin pek çok farklı hizmetler veren firmamız Saygınlar Nakliyat frigo taşımacılık sektöründe de sizlere gerekeni yapmaktadır. Firmamız aracılığı ile göndereceğiniz frigo ürünler yükleme noktasından gümrükleme ve varış noktasına kadar güvenle muhafaza edilmektedir. Soğutuculu kasalarımız sayesinde artı eksi dereceleri ayarlayarak ürünlerin bozulmasını ya da besin değerini kaybetmesini önlemekteyiz.

Yaş meyve sebze, dondurulmuş ürünler, paketlenmiş gıdalar, ilaç ve hammadde, çeşitli kimyasal ürünleri ve bitki gibi soğuk ortamda muhafaza edilmesi gereken yüklerinizi Kazakistan frigo nakliye hizmetimiz kapsamında ülkeye gönderebilirsiniz. Yüklerinizi güvenle taşıyacağımızdan emin olabilirsiniz. Çünkü firmamız CMR sigortası kapsamında ürünlerinizi taşımaktadır. Böylece seyahat anında bir sorun oluşması durumunda tüm masrafları sigorta üstlenmektedir.

Kazakistan Parsiyel Nakliye

10 yıllık bir tecrübe geçmişine dayanan firmamız Kazakistan parsiyel nakliye hizmetleri kapsamında kaliteli ulaşım sunmaktadır. Parsiyel, parça eşya anlamına gelmektedir. Bir veya birden fazla eşyanızı öz mal araçlarımız ile ülkeye gönderebilirsiniz. Parsiyel taşımacılık kesinlikle uzmanlık gerektiren bir hizmettir. Firmamız da tecrübeli elemanları sayesinde bu hizmeti kusursuz biçimde tarafınıza sunmaktadır.

Kazakistan parsiyel taşımacılık kapsamında ürünlerinizi araca yükledikten itibaren tüm işlemleri eksiksiz bir şekilde halletmekteyiz. Güzergâh boyunca gelişmelerden sizleri sık sık haberdar etmekte ve teslimat gerçekleştikten sonra sizi bilgilendirmekteyiz. Siz de ülkeye göndereceğiniz parsiyel yükler için firmamızdan randevu alabilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf sağlayarak ürünlerinizi tek bir hasar almadan adrese gönderebilirsiniz.

Kazakistan Nakliye Fiyatları

Kazakistan nakliye fiyatları, firmamız tarafından alacağınız hizmete bağlı olarak değişmektedir. Bu hususta taşınacak ürün miktarı, tonajı, araçta kaplayacağı hacmi ve gidilecek mesafe gibi etkenler rol oynamaktadır. Kazakistan ve Türkiye arası sunduğumuz hizmetlerin ücretlerini öğrenmek için firmamızı arayarak ön görüşme sağlayabilirsiniz.