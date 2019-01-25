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  4. 25 Ocak 2019 18:32

Kazan dairesinde patlama

hatay'da bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Kazan dairesinde patlama
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Yapılan çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıyor.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

AA

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