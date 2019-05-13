Kazanan firmanın konkordatosu sonrası dev ihale iptal edildi

Emay İnşaat’ın, eskiden TOKİ iştiraki olan hali hazırda Emlak Konut GYO bünyesinde bulunan Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş (EPP)'nin 2016 yılında aldığı ihale tasfiye edildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre yatırım maliyeti 400 milyon dolar (2.4 milyar lira) olan KentPlus Yalova adlı proje, Emay İnşaat girdiği finansal sıkıntı nedeniyle askıya alındı.

Arazi sahibi EPP, bu yıl teslim edilmesi gereken ancak inşaat seviyesi yüzde 26.34'te kalan proje için arsa karşılığı gelir paylaşımı modeliyle yeniden ihaleye çıkacak.

PROJEDE NELER OLACAKTI?

383 bin 500 metrekare alan üzerine konumlanacak denize sıfır karma projede; 163 blokta 1001 konut, alışveriş merkezi, 500 yatak kapasiteli üç termal otel, sağlık merkezi, okul, sosyal alanlar yer alacağı duyurulmuştu. Deniz ve doğa manzaralı olmak üzere 60 farklı tipten oluşacak. 230 bin metrekare peyzaj alanı, 1200 metrekarelik gölet de yer alacaktı.

Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş, aproje yönetimi, gayrimenkul pazarlaması ve kiralaması, müşavirlik hizmetleri, arsalar üzerinde hasılat paylaşımı modeline dayanan projeler geliştirme amacıyla 1980 yılında kuruldu. TOKİ iştiraki olan EPP'nin hisselerinin tamamı geçtiğimiz yıl Emlak Konut GYO tarafından 288 milyon lira bedelle satın alınmıştı.

KUVEYTLİLER ORTAK OLMUŞTU

Merkezi Londra'da bulunan Kuveytli Tangible Holding bünyesindeki 15 grup şirketinden biri olan Tangible Middle East Investments, Yalova'daki KentPlus projesinde yer alan 3 otelden 1'i ve 214 rezidans için 2018 yılında 82 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzalamıştı. Türkiye'deki ilk ortaklığını yapan Tangible Middle East Investments Körfez ülkelerinde yapacağı yatırımlarda Emay İnşaat'la işbirliği yapma konusunda stratejik işbirliği anlaşması da yapmıştı.

‘1.2 MİLYAR LİRA BORÇ VAR’

Emay İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çağlar, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada bankalarla borç yapılandırma görüşmesinde olduklarını ve borçlarının vadesini uzatmayı amaçladıklarını söylemişti. Toplam borçlarının 2017 itibariyle 1.2 milyar lira civarında olduğunu söyleyen Çağlar, kur ve faiz artışının maliyetleri artırması ve yavaşlayan konut satışları nedeniyle yapılandırma ihtiyacı doğduğunu belirtmişti. Çağlar 2 milyar lira civarında stok varlıklarının olduğunu sözlerine eklemişti.

2018'DE KONKORDATO İSTEDİ

Emay İnşaat, Kasım 2018'de İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talep etmişti. Komiser heyet atanan şirketin konkordato süreciyle ilgili davasının 4 Nisan 2019 tarihinde görülen son duruşmasında Emay İnşaat'ın borçlarını ödeyebilmesi için 1 yıllık kesin süre verilmişti.



