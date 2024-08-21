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Kazdağları'na giriş yasaklandı

Kazdağları'na giriş yasaklandı
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Kazdağları Milli Parkı yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar girişe kapatıldı.

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Balıkesir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara atıfta bulunularak, Kazdağları Milli Parkı'nın 31 Ekim'e kadar girişe kapatıldığı duyuruldu.

BALIKESİR EN FAZLA ORMAN YANGINI RİSKİ BULUNAN 10 İL ARASINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava raporlarında orman yangınları bakımından son derece elverişli kritik bir haftaya girildiği vurgulanan açıklamada, Balıkesir'in en fazla orman yangını riski bulunan 10 ilden biri olduğu belirtildi.

Birkaç gün hava sıcaklıkların 35 derece ve üzerinde seyredeceği, havadaki nemin yüzde 30'un altında kalacağı bildirilen açıklamada, "Rüzgarların poyraz şeklinde kuzeydoğudan saatte 30 kilometre ve üzerinde esecek olması, orman yangınları açısından son derece riskli bir durumun oluşması nedeniyle Milli Park içinde bulunan Yaylatepe çadırlı kamp alanı ve Altınoluk cam seyir terasındaki izinli işletme alanları ile buraya ulaşımı sağlayan yol güzergahları hariç olmak üzere Milli Park'a her türlü giriş ve çıkışlar, 31 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı.

 

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