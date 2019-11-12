Kazdağları'nda flaş gelişme! Ağaçlar gitti, ruhsat gitti!

Türkiy Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ona bağlı kurum ile kuruluşların 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li vekiller Kaz Dağları'nda binlerce ağaç kesen maden şirketinin ruhsatının durumunu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sordu.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre söz konusu sürecin durdurulduğunu belirten Kurum şunları söyledi:

“Çanakkale ‘Kirazlı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi’ kapsamında biz de ilgili bakanlıklarla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı nezdinde bir araya geldik ve burada hakikaten yapılan bir yanlış olup olmadığının tespiti ve gerekirse verilmiş ruhsatların durdurulması dâhil her türlü süreci o toplantı çerçevesinde değerlendirdik. Biz de doğamızı, çevremizi herkes gibi korumak istiyoruz. Bize bırakılmış emanetleri çocuklarımıza en iyi şekilde koruyarak aktarmak istiyoruz ki bu çerçevede zaten bu süreci de durdurduk”

Bir süredir ruhsatı yenilenmeyen maden şirketinin yakın zamanda maden arama ve çıkartma faaliyetlerini sonlandıracağı iddia ediliyor.

200 BİN AĞAÇ KESEN FİRMA FAALİYETİNİ ERTELEMİŞTİ

Kaz Dağları'nda yaklaşık 200 bin ağaç kesen Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi, 13 Ekim'de dolan inşaat ruhsatı için uzatma başvurusunda bulunmuştu. Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı uzatma talebi kabul edilen şirketler arasında Doğu Biga Madencilik yer almamıştı. Bunun üzerine şirket madencilik faaliyetlerini ruhsatlandırma yapılana kadar ertelediğini açıklamıştı.

KAZ DAĞLARI’NDA NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çok büyük tepki sonrası birçok siyasetçi, sanatçı ve vatandaş Kaz Dağları'nda yapılan katliamın durdurulması çağrısında bulunmuştu. 26 Temmuz'da da Çanakkale Belediyesi öncülüğünde maden şantiyesine yakın bir alana kamp kurularak, ‘Su ve Vicdan' nöbetlerine başlatılmıştı.