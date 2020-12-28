Kazdağları'nda maden arama sondajlarına suç duyurusu

Kazdağları'nda kayım ayıyla birlikte başlayan yoğun sondaj çalışmaları hakkında Çanakkale Bayramiç ve köylerinde ikamet eden çevreciler savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sondaj faaliyetlerinin ve devamında gerçekleştirilme ihtimali olan projelerin konumları itibariyle, ‘tabiat varlıklarını ve kültürel varlıkları koruyan çeşitli yasaların ihlal edildiği’ neticeler doğurduğu belirtilen suç duyurusunda, sondaj yapılan bölgenin Bayramiç, Ayvacık ve Ezine tarafına akan derelerin üst kotunda olduğuna dikkat çekildi.

GazeteDuvar'dan Eren Aşnaz'ın haberine göre bu derelerin Ayvacık Barajı, Bayramiç Barajı, Akçin, Çavuşlu, Yassıbağ ve Örenli göletlerine akmakta olduğu ifade edilirken “Sondaj alanının bulunduğu Kaynarca Bölgesi 14 köye içme suyu sağlayan grup su alanı ve Bayramiç ile Ayvacık barajlarını besleyen yüzey sularının akış sahasıdır” denildi.

'TÜM CANLILARI TEHDİT EDİYOR'

Her sondaj kuyusunun yanına açılan atık havuzlarının diğer bir büyük tehlikeyi beraberinde getirdiği belirtilirken, “Tarım ve hayvancılıkla geçinen yöre halkının tüm temiz ve sağlıklı su kaynaklarının üstünde yapılmaya devam eden bu maden arama sondajlarının bölgede su ihtiyacı olan tüm canlıların sağlığını tehdit etmektedir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca su kaynaklarının maden arama çalışmaları sebebiyle bozulmasının tüm mer’i mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

'İMZALARI ATAN YETKİLİLER BİLEREK SUÇ İŞLEMEKTEDİRLER'

Bölgemizde iklim krizi sebebiyle ciddi bir kuraklık yaşandığı vurgulanan suç duyurusunda, tüm baraj ve göletlerin boşaldığı, tarımsal üretim için yeterli miktarda su kalmadığı belirtildi. Bölgedeki köylerin ve kasabaların su kaynağının Kazdağı olduğuna dikkat çekilirken, “Yapılan bu çalışmalar ve akabinde gerçekleştirilmesi planlanan projeler, uluslararası anlaşmalarla da güvence altına alınan biyoçeşitliliği, yaban hayatı ve Kazdağları yöresindeki dağ-orman ekosisteminin dengesini, bu dengenin en önemli unsuru olan su kaynaklarının kirletilmesi yoluyla tehlikeye atmaktadır. Bu sondajları yapan firma ve yapımına izin veren ilgili kurum ve kuruluşlar, imzaları atan yetkililer yukarda saydığımız nedenlerden dolayı çevre ve insan sağlığına karşı kasten ve bilerek suç işlemektedirler” denildi.



