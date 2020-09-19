Kazdağları'nda şimdi de RES işgali

Polat İnşaat ve iki yabancı ortağı tarafından Kazdağları’nın en önemli zivelerinden Eybek bölgesinde yapılması planlanan 70 adet RES’e karşı Ege ve Marmara Çevresi Belediyeler Birliği, Kazdağları Koruma Derneği, Çamcı, Hacıhasanlar ve Yaşyer köy muhtarları ve köylüler yürütmenin durdurulması için Balıkesir Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtılar.



Açılan dava nedeniyle mahkeme başkanı ve 7 mühendisten oluşan bilirkişilerin Eybek bölgesinde yaptığı keşfe yürütmeyi durdurmak için dava açanların yanı sıra köylüler, çevre örgütleri de katılarak “dağımızın, ormanımızın, suyumuzun yok edilmesine izin vermeyeceğiz” dediler.



PROJE DURDURULMALI

Yürütmeyi durdurmak için belediyeler adına dava açanlardan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Milli Parka 1 km, köylerimize 2-3 km mesafede planlanan bu proje, Milli Park ilan edilerek korunması amaçlanan değerlere ciddi ve geri dönüşü olmayan hasarlar verecektir. Bu bilinmesine rağmen ÇED raporu gerçek bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan, çok zayıf bilimsel gözlem, inceleme, analiz ve değerlendirmelere dayanarak hazırlandığı için bu proje iptal edilmelidir” dedi.



Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıklar Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan “Kazdağları, Avrupa kıtasının en önemli bitki alanlarından biri olarak “Önemli Bitki Alanı (ÖBA)” statüsüne alınmış bir dağ silselisidir, karağaç çamları kesilecek, Kazdağlarına özgü endemik bitki türleri ve hayvanlar yok olacak, kuşların göç yolu da ortadan kalkacaktır derken, Kubilay Saygın Öztürk “biz rüzgar enerjisine yenilenebilir enerji diye sahip çıkıyorduk, ancak gördük ki, ormana, dağa yapılan RES’ler hayatı yok ediyor, burada yapılacak her RES içecek suyumuzun bitmesi, dağlarda hayvanların tükenmesi, göçmen kuşların geçmemesi anlamına gelir” dedi.

Köylüleri ile birlikte keşfe katılan Çamcı Köyü Muhtarı İsmail Öztürmen ise “doğasıyla, florasıyla, üzerinde yaşayanla, altındaki yatırlarlarla Kazdağları bizimdir ve aynı zamanda bizim kültürel mirasımızdır, Kazdağları’nı yok ederek bize bu kötülüğü yapmayın” derken, Edremit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Birsen Temir Saraç “madenlere ve RES gibi projelere karşı çıkmak, kurda kuşa, böceğe çiçeğe ve geleceğimize sahip çıkmaktır, bu yıkıma kimse sessiz kalmamalı” dedi.



Köylüleri adına davaya müdahil olan Ali Şimşek ise “bizim olan bu dağlar şimdi bize kapanıyor, Kazdağlarının bizim olması için bütün köy sakinlerini bu davaya müdahil olmaya davet ediyorum” dedi.